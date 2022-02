BBB22: PA descobre que Arthur foi alvo de fofoca de Jade e Laís; vídeo

Mais tarde, PA aproveitou um momento com Arthur para questioná-lo. “Ia te perguntar se tu ficou na sala para assistir o vídeo ou tu meteu o pé?”, questionou o atleta que foi o Anjo da Semana junto com Pedro Scooby.

O Arthur assistiu sim o vídeo do anjo do PAzinho uma mistura de Karol Conká e Dayane mas na versão meiga. Artur/Laís e Bárbara/DG e Arthur/Jade. #BBB22 #paredãobbb22 pic.twitter.com/VoodZW6OXX

Arthur Aguiar foi alvo de uma fofoca de Jade e Laís neste domingo (13). As duas afirmaram para Paulo André que o ator não teria assistido ao vídeo do Anjo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.