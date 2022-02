BBB22: Maria explica sua aproximação com Arthur Aguiar após desavenças

"Vocês estão equivocadas sobre o jogo. Não é que conversei que somos aliados. Eu tenho discernimento de que ele é jogador e me resolvi com o Arthur pessoa. É isso, essa semana ele não era meu alvo, essa semana."

Maria explicou durante conversa com Eliezer, Bárbara, Laís e Eslô a sua aproximação com Arthur Aguiar após os dois se desentenderem no BBB22.

