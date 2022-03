Brothers do 'Lollipop' choram após eliminação de Vyni do BBB 22

Após a eliminação de Vyni, na noite desta terça-feira (15), os brothers do quarto Lollipop ficaram aos prantos. Ele foi o quinto "morador" do quarto em semana consecutiva que saiu do reality.

passando mal com a variação de humor das câmeras #bbb22 pic.twitter.com/2uTFYmvO1J — @paiva (@paiva) March 16, 2022

Depois que o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação do brother, Eliezer começou a chorar e depois ficou aos prantos no Quarto Lollipop. Eslovênia e Laís também deixaram as lágrimas rolarem.