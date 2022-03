Vyni se despede do BBB22 com 55,87% ao enfrentar Scooby e Gustavo no paredão

Vyni foi eliminado do BBB22 após receber 55,87% dos votos do público. Ele enfrentou Scooby que recebeu 4,62% dos votos e Gustavo teve 37,51% no oitavo paredão do reality.

Em seus discurso, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado: "Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 12. E olha quem temos no Paredão: Vini, um fanzasso do BBB; Gustavo, um cara que estudou esse BBB; Scooby, um cara que só foi entender o BBB aí dentro. Um cara que já pediu para vetar a si mesmo. Desses três, quem não quis jogo? Qual é a forma certa de errar? Uma coisa é fundamental. Espontaneidade (...) O Gustavo ainda queria fazer tanto. O Scooby, pode falar o que for... talvez ele só perceba isso.. A mesma coisa é esse amor do Vini e do Eli. Dá para imaginar um relacionamento assim na vida normal? Uma dessas histórias está perto do fim."

Em seguida, o cearense se despediu dos brothers e relembrou o momento em que entrou no reality. "Quando eu cheguei aqui, recebi 19 corações do Queridômetro. Saio com todos os corações. Se cada um aqui me deu um pouquinho do seu coração, vou deixar um pouquinho do meu coração também. Posso ser amado, abraçado, eu posso ser eu. Não quero sair triste."