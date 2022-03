Arthur monta painel tático e analisa jogo no BBB22: 'É o game, 7 contra 4'

Após a Eliminação de Vinicius do BBB 22, Arthur Aguiar vai para a academia com Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva. O ator aproveita para dividir os grupos da casa com os avatres do painel.

De um lado, Arthur coloca os brothers do Quarto Grunge. Do outro, Lucas, Eliezer, Eslovênia e Laís pelo Lollipop junto de Natália, Jessilane e Linn da Quebrada. No meio, ele coloca Gustavo. Em seguida, Arthur diz: "Esse é o game, sete contra quatro".

Paulo André concorda com a montagem do painel, e Arthur afirma sobre Gustavo. "Para mim, ele já tinha pulado".