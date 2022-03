BBB22: Lucas revela quem deve vetar da prova do líder

Líder da semana, Lucas conversou com Eslovênia sobre a dinâmica da semana no BBB22. A sister o questionou sobre quem ele vai vetar da prova do líder, caso tenha o poder. "Você vetaria quem? Acho que você vai ter dois vetos, né?".

Em seguida, Lucas respondeu que suas opções são Scooby e PA. "Porque os dois são os mais fortes e que mais ganham prova, só por isso".

No entanto, Lucas não terá o poder do veto na próxima quinta-feira (17) e todos os brothers participarão da prova do líder.