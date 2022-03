Natália relembra jogo da discórdia e detona Arthur: 'manipulador de situações'

"Mesmo assim, acho ele manipulador de situações. Ele pega uma palavra e transforma em uma coisa totalmente diferente do que foi usada no contexto pra se sobressair e tirar vantagem", respondeu Natália.

Sozinhos no quarto lollipop, Eliezer e Natália discutiram sobre o comportamento de Arthur Aguiar no "BBB 22" (TV Globo). Segundo a designer de unhas, que alfinetou o participante no último jogo da discórdia, o ex-Rebelde é persuasivo. "Sabe no que ele é muito bom? Pra ele dar a ideia dele, ele não vai ser incisivo", Eliezer concordou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.