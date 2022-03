Natália pede para dormir com Eli após eliminação de Vyni

Natália pediu conselho de Laís e Eslovênia se ela deveria dormir com Eli para consolá-lo após eliminação de Vyni. O brother era muito apegado com o cearense e ficou visivelmente abalado com a saída de Vyni do BBB22.

"Se fosse comigo, eu ia querer alguém do lado pra fazer um carinho. Alivia.", disse Elo. Em seguida, já no quarto lollipop a sister perguntou de Eli se ela poderia dormir com ele.

"Você se importa se eu for dormir com você?", questionou Natália.

"Claro que não!", respondeu Eliezer. Os dois ficaram no quarto lollipo enquanto Laís foi dormir com Gustavo no quarto grunge.