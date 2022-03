BBB22: Lucas deve surpreender casa ao não indicar Eliezer ao paredão após desavenças

Todos da casa estão esperando que o líder Lucas indique Eliezer direto ao paredão, já que os dois trocaram farpas e discutiram no último Jogo da Discórdia.

Mas parece que o Barão da Piscadinha prefere pegar um caminho menos óbvio. Assim como fez na liderança em que indicou Brunna Gonçalves, o brother quer movimentar o jogo.

Em conversa com Gustavo na festa do sábado, ele afirmou que tem motivos para colocar Pedro Scooby no paredão. "Quando eu falo do Eli, mano, ele é sonso, mas eu vejo que ele tem um coração bom. Tá ligado? Se ele falou merda, eu vou superar isso porque os moleques são cobras criadas, de repente o Pedro não. Não se engane, mano.", disse.

Lucas seguiu dando a entender que a falta de interesse do surfista no jogo é um motivo para colocá-lo na berlinda: "Eu tenho motivo pra votar no Pedro, mas ele é muito gente boa. Não tenho um a pra falar dele, mas eu não sei o que o público tem pra falar depois da chamada que o Tadeu deu nele, depois que ele botou P.A como protagonista. Tá entendendo? Independente de como você joga aqui, você quer ganhar. Quando eu tava lá na prova eu falei: 'Quero os 20 conto'. E P.A e Arthur: 'Nem tanto'. Não, velho, pra mim é muito importante o Líder, os 20 conto. É importante esse escape, eu quero a grana."