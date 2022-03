PA chora ao relembrar prova de resistência decidida em sorteio e doença do filho: 'ficaria 21 dias'

No almoço do Anjo com Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby, Paulo André acabou se emocionando ao lembrar de uma doença que seu filho de 6 meses teve ao nascer, e relacionou a situação à prova de Resistência.

gente o PA chorando falando que na prova do líder lembrou do filho dele que ficou internado 21 dias e não comia, ele disse que ficaria lá 21 sem comer por ele e chorou muito pq não ganhou a prova. Ele disse que em nenhum momento pensou em desistir #BBB22 pic.twitter.com/T1ZlKkgn67 — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) March 13, 2022

O atleta olímpico ficou muito chateado pelo fato da prova ter sido decidida em sorteio após 24 horas dos brothers resistindo, e afirmou que estava motivada ficar até 21 dias sem comer ali, pensando na situação pela qual o filho passou.

"Ele aguentou, se ele aguentou eu também sou capaz de aguentar 21 dias", disse ele, sendo abraçado pelos brothers. "Eu fiquei me martirizando por causa disso", falou, ao relembrar que ficou revoltado ao perder a prova por sorteio.

Internautas reclamaram que após um tempo de PA reclamando da prova, a câmera do almoço do Anjo foi cortada, mostrando Vyni dormindo no quarto Lollipop.