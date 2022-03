BBB22: Paredão terá indicação direta de Eliezer e contragolpe; entenda

A dinâmica deste domingo (13) conta com uma novidade. Eliezer, que foi vetado da prova do Líder por Pedro Scooby , indicará alguém direto ao paredão, e essa pessoa terá direito a contragolpear indicando mais um.

Os brothers não sabem, mas a dinâmica foi anunciada por Tadeu Schmidt ao público antes do veto de Scooby na prova de resistência da última quinta-feira. A formação do Paredão deste domingo será da seguinte forma:



- Anjo [Arthur] imuniza um

- Líder [Lucas] indica um

- Vetado na Prova do Líder, Eliezer também indica um [só não pode indicar Pedro Scooby, que foi quem o vetou]

- Indicado pelo vetado dá o Contragolpe [indicando alguém direto também].

- Casa vota individualmente no Confessionário

Estarão no paredão: indicação do líder, indicação da casa, indicação do vetado, e contragolpe do vetado. Todos exceto a indicação do líder disputam o Bate e Volta. O paredão será triplo.