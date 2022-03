BBB22: Laís critica Lucas e Gustavo pretende romper aliança com brother

Laís descartou fazer alianças com Lucas ao criticar o brother em uma conversa com Gustavo Marsengo, após o brother dar ao paranaense o castigo do Monstro.

A lollipoper disse que o grupo deve ficar atento com o “Leva e trás” que ele pode fazer entre os quartos Lollipop e Grunge.

"Não estou gostando desse negócio dele para lá e para cá", disse ela, que completou. "Não tem jeito. Igual eu falei: 'Ah, o P.A. eu quero votar lá para frente', mas se precisar votar agora, numa votação que eu vou juntar com alguém, vou fazer o quê? Nessa agora eu não estou querendo, não".

Laís se refere ao fato de ser difícil para ela votar em P.A., de quem ela gosta, para defender Lucas, mas que faria isso se os alvos fossem Eslovênia e Eliezer.

Gustavo, que havia firmado aliança com Lucas e acabou recebendo o Monstro do rapaz, também afirmou que pretende romper os laços: "Até o Lucas, por exemplo, eu já estou me programando para conversar com ele, falar: 'Foi bom enquanto durou, sou seu amigo, mas...'".

Foi quando Laís disse: "O Lucas, não estou gostando desse negócio dele para lá e para cá. Gosto muito dele, mas já conversei com a Eslô, falei: 'Dá uns toques', e ela falou: 'Já estou falando muito isso com ele já'".

Gustavo afirma que a forma que Lucas joga, não estando em nenhum grupo fixamente, não é boa: "Não existe estratégia certa pra ganhar esse programa, mas eu tenho certeza que não é a certa".

"Eu prefiro sair no top 12, mas ter tido chance de ter ganhado, do que sair no top 8, sem nunca ter tido chance de ganhar", finalizou.