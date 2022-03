BBB22: Eslô se incomoda com atitude de Natália com Lucas: 'que desnecessário'

Eslô nesse momento no quarto reclamando de Natalia que mais uma vez Natália a deixou numa situação desconfortável, pressionando Lucas a levarem as 3 comadres ao almoço do anjo e deixar não a Eslô. É sobre isso, a relação delas sempre foi de conflitos! Arthur certeiro! #bbb22 pic.twitter.com/zNCcIfhlHc

Eslô contou pra Laís que Natália deixou ela em uma situação bem constrangedora. Natália falou com Lucas sobre levar ela, jessi e Linna para o almoço do anjo e Eslô estava junto. Eslô não entende que natalia tá grávida e precisa se alimentar bem #BBB22 pic.twitter.com/AVHgCs3wFi

Eslovênia contou a Laís neste domingo (20) que se incomodou com uma atitude de Natália na noite anterior na festa. A miss Pernambuco disse que a designer de unhas falou com Lucas que ele deveria convidar as três amigas dele para o almoço do Anjo.

