Atitude de Gustavo com bebê no castigo do Monstro diverte internautas

Gustavo está se mostrando um pai exemplar no Castigo do Monstro Bebê Chorão. Assim como Eliezer, o brother foi colocado por Lucas no castigo. Eles devem carregar uma mamadeira e uma chupeta gigantes e ninar o bebê sempre que o choro e a canção de ninar tocarem, precisando acordar de madrugada várias vezes.

Gustavo se mostrou disposto a cuidar do “bebê” e deu até um nome para a criança: Erick, além de ter brincado com Laís várias vezes, afirmando que ela é a mãe do bebê: "Mãe desnaturada que não vai ver o filho", disse o brother.

Eliezer também nomeou o filho de Vyni, em homenagem ao seu amigo eliminado. Imagens do castigo do monstro estão divertindo internautas, que acham graça da forma com que Gustavo está levando a situação. O brother chegou a cantar uma canção de ninar dizendo que em breve o "papai vai voltar do paredão".

EU NÃO TÔ AGUENTANDO O GUSTAVO NESSE MONSTRO KKKKKKKKKKKKK #BBB22 pic.twitter.com/zGCvrkIV0r — cate (@catsxxs) March 20, 2022

Gustavo: É Erick, o Vyni é chato Erick o Vyni é chato. pic.twitter.com/Tg6PVO3Lv7 — cuzinho (@_do_cinho) March 19, 2022

" Balança certo o negócio , não é assim kkkkkkkkkkkkkkkk

Gustavo levando a sério o ser Pai , e Eli puto da vida kkkkk#BBB22 pic.twitter.com/AQ2wXRzykR — MÁFIA DO THURRA (@bruna_dnl) March 20, 2022

Eles incorporaram real o papel de pai e mãe do Erick pic.twitter.com/ZUtVXiw2qf — - Pri (@Priicomentss) March 20, 2022

gustavo: “como a mãe não tá cuidado é só o pai… ai ele vai puxar mais o grunge do que o lollipop”



passando mal pic.twitter.com/QIs18AtBeE — jurídica da dra (@laiszando) March 19, 2022

Scooby : Gustavo você quer ser Pai?

Gustavo : Sim

Kkkkkkkkk #BBB22 pic.twitter.com/0zqVvcX7a5 — Pablo Jhuan (@pablojhuanbr) March 20, 2022

Ehhh Mamãe, pergunta para o Papai #BBB22 | Lagusta | Laís | Gustavo pic.twitter.com/1jLUTlxk9x — Portal Lagusta (@PortalLagusta) March 20, 2022