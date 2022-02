BBB22: Jade Picon faz xixi nas calças e vira piada na web: 'Jade Mijion'

No Twitter, internautas brincaram com o fato de Jade ter feito xixi nas calças e a hashtag “Jade Mijion” foi parar nos trends.

Com a eliminação das duas, a prova teve como vencedores PA e Scooby. O que eles ainda não sabem é que apenas um ficará imune enquanto o outro ficará com a liderança.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.