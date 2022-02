BBB22: Brunna fica aos prantos após Eslovênia dizer que ela errou pronome de Lina

Brunna Gonçalves caiu no choro após ouvir de Eslovênia e Tiago Abravanel que chamou Lina de “ele” durante conversa do quarteto no gramado. Antes do grupo ir dormir, Eslovênia chamou a sister para conversar no sofá e corrigi-la acerca do possível erro. Tiago também afirmou que ouviu. A mulher de Ludmilla disse que não lembra de ter dito isso, mas acreditou na palavra dos colegas e entrou em desespero.

Antes de dormir, Eslôvenia chamou Brunna para conversar para falar sobre um possível erro de pronome cometido com a Lina. Brunna prontamente disse que não. #BBBrunna pic.twitter.com/gctHDkIT5H — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) February 13, 2022

A dupla mostrou que não tinha total certeza se Brunna realmente se referiu à artista como "ele". “Só se a gente entendeu errado você falando de mim. Mas o que deu a entender é que você tava se referindo a ela, aí você falou ‘ele’ e não percebeu que falou. Aí eu pensei: ‘vou falar com a Brunna depois”, disse Abravanel. “Tanto é que eu acho que ela não viu”. “Eu acho que eu não sei se eu falei de você mas olhando pra cá, mas eu não sei”, disse Brunna. “Eu tô trabalhando tanto isso em mim que eu não quero errar de novo, eu não admito errar de novo, eu não quero errar de novo, eu não quero. Por isso eu tô mal, me cobrando”, disse, caindo aos prantos.

Brunna está chorando e completamente devastada com a possibilidade de ter cometido esse erro, que gosta muito da Linn e não quer que ela fique chateada ou afetada com o possível erro. pic.twitter.com/LEWJVySka3 — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) February 13, 2022

O momento

A Eslô foi a pessoa que mais errou o pronome da Lina, e agora está querendo colocar essa culpa em cima de outra pessoa! Não vi a Bruna errando o pronome, e ela realmente ficou preocupada com isso, e se sentindo mal por magoar a amiga!! — Amanda (@AmandaDutraaH) February 13, 2022

Internautas recuperaram a cena em questão. Na cena estavam Brunna, Lina, Tiago e Eslovênia. Lina levanta irritada com Tiago afirmando que o Monstro estava fácil por não ter música tocando. Brunna diz "ele quer...", mas não fica claro a quem ela está se referindo. Alguns internautas afirmam que ela estava falando sobre Tiago Abravanel, outros acham que de fato a dançarina errou o pronome e está chorando por medo de ser cancelada.