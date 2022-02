BBB 22: Larissa e Gustavo, da Casa de Vidro, decidem quem votar no paredão

Como não sabem como será a dinâmica, se votarão antes ou depois dos outros brothers, por fim, os dois decidiram ficar com duas opções: "Vamos ficar com Natália ou Brunna . Porque a Brunna não vai pela casa, de forma alguma. Porque ela está bem escondidinha ali na sombra. Fechou esses dois nomes então?", finalizou Gusttavo.

"Acho que está na hora de dar uma movimentada nas pessoas que estão mais 'planta'. Eu queria ver um Paredão assim: Brunna, Bárbara e Lucas. Até mesmo o Eli. O Eli e o Vini estão muito sossegados, depois que o Rodrigo saiu. Eles não são foco de ninguém. É a dupla mais tranquila da casa. O Arthur e o Abravanel, o Arthur já está no olho. As meninas também, a Laís, a Bárbara e a Eslô não chegaram nem perto de um Paredão ainda", disse ele. "Eu não voto em Eslô agora", afirma Larissa, que é conhecida da sister fora da casa.

Caso entrem no BBB 22, Larissa e Gustavo, da Casa de Vidro , terão que dar um voto aberto e em consenso para se somar aos outros da casa. No entanto, a dupla está achando que vai mandar alguém direto ao paredão.

