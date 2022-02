BBB 22: Arthur decide quem puxar no contragolpe caso seja indicado por Jade

Arthur Aguiar segue tentando prever as possibilidades do paredão neste domingo, 13, no BBB 22, e já tem opções para puxar em um eventual contragolpe caso seja indicado pela líder Jade Picon.

Vale lembrar que Jade está em dúvidas entre Arthur e Lucas, mas não quer se prejudicar ao indicar Arthur pela segunda vez.

Questionado por colegas, Arthur disse que não puxaria Brunna porque isso seria comprar briga com Ludmilla e seus fãs. Ele contou a Eslovênia que há outra pessoa que acrescentou pouco na casa, e se for ao paredão, não volta, segundo a visão dele.

"Tem uma pessoa, com certeza, que eu puxaria. Porque, se ela bater [no Paredão], não volta, a não ser com a Nat", disse.

"Acho que a Laís, se bater com alguém que não seja a Nat, não volta. Dentro do jogo, quem é a Laís? Amiga da Bárbara", refletiu.

A formação de paredão hoje terá indicação da líder, a indicação da Casa e contragolpe dos dois indicados.

Caso os integrantes da Casa de Vidro entrem, terão de indicar alguém em consenso e em voto aberto. Os imunizados são Larissa e Gustavo, da Cas de Vidro, Pedro Scooby OU Paulo André, e quem a dupla decidir salvar.

Todos, com exceção do indicado pela líder, farão a Prova Bate e Volta, que salvará um.