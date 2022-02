Luana Piovani revela motivo de proibir que Scooby veja os filhos em vídeo do Anjo

Nos trending topics do Twitter por ter barrado a aparição dos filhos Dom, Bem e Liz no vídeo do almoço do Anjo do BBB 22, Luana Piovani explicou aos internautas o motivo da atitude que promete dar um balde de água fria no surfista neste sábado.

Luana Piovani informou que não autorizou a participação dos filhos dela com Scooby aparecerem no vídeo do 'Presente do Anjo' porque a autorização de imagem com a emissora era vitalícia. #BBB22 pic.twitter.com/EpShoID3MN — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 13, 2022



A atriz afirmou que negou assinar os papéis porque se tratavam de uma autorização vitalícia para usarem a imagem dos filhos deles mesmo após Scooby sair do BBB. "Eu nunca me submeti à grande empresa, não vou agora submeter os meus filhos", disparou.

A situação foi compreendida por internautas, que deram razão à atriz por ter negado o tipo de contrato aberto e vitalício para usar a imagem dos filhos.