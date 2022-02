BBB 22: Boato de que Arthur “ameaçou” Jessi corre solto pela casa; veja o que ele disse

Internautas resgataram o vídeo mostrando como as coisas realmente aconteceram. Jessi disse: “A Eslô e o PA votaram em mim 2 semanas seguidas. Até agora eles são minhas prioridades, mas eu ainda não decidi meu voto”. Arthur disse: “É o que eu te falei, cê pode montar uma estratégia pra você sair ou uma estratégia pra votar em quem votou em você, só que tu não vai sair do paredão, não vai sair da linha, no caso, né. Não que você vá pro paredão mas vai ficar exposta”. “Mais uma vez”, concordou Jessilane. “É, mais uma vez. Por isso eu não acho inteligente [essa estratégia] mas cada um tem uma maneira de pensar, por isso que eu não julgo”.

Jessi repassou a conversa que teve com o ator adiante e logo alguns interpretaram como ameaça. Eliezer é um deles. O designer repassou para Vyni e Eslovênia. "Ficou sabendo do rolê? Que o Arthur ameaçou a Jessi? Ou você vota na Maria, ou eu voto em você". Bárbara e Laís também acreditaram e passaram a criticar o ator por isso.

Anda circulando uma informação não muito precisa entre os brothers do BBB 22, o que deve repercutir no paredão deste domingo, 6. Após Jessilane contar para outros brothers uma conversa que teve sobre Arthur Aguiar, alguns concluíram que o ator estava ameaçando a sister a votar em Maria, ou seria votada por ele.

