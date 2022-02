Bárbara se repreende ao falar de Douglas: 'quase falei uma expressão racista'

"Deus me perdoe!", disse a sister. Em seguida, Jade também comentou: "Ia ser péssimo." Em seguida, Bárbara se justificou: 'Quase falei, mas foi por força do hábito da expressão do samba e eu nem uso essa expressão. Pronto, agora vou ficar me defendendo? Meu Deus? Mas ele fez o samba todo ali ontem?".

Bárbara quase utilizou uma expressão racista ao falar de Douglas Silva durante uma conversa com Jade e Laís na madrugada desta terça-feira (08) no BBB22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.