Arthur conversa com Jade após jogo da discórdia e desabafa: vou sair amanhã

o emparedado Arthur — um dos brothers mais mencionado pelos demais confinados durante a brincadeira — teve uma breve conversa com a líder Jade. "Você tem o direito de se magoar. A gente está se conhecendo e eu errei com você, assim como você poderia ter errado comigo", justificou o brother que, durante a dinâmica, colocou uma placa com "duas caras" na participante.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.