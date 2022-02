Jessi diz que se sentiu ameaçada por Arthur ao conversarem sobre votos

O jogo da discórdia rendeu para Arthur Aguiar, na noite desta segunda-feira (07), no BBB22. Ele, que está no paredão, foi o principal alvo da casa e protagonizou discussões com diversos brothers. Entre eles, Jessilane que afirmou ter se sentido ameaçada pelo ator após uma conversa sobre votos na academia.

Pedro Scooby | Douglas | Jessi | Arthur pic.twitter.com/e8rakeoCiM — (@ha_vids3) February 8, 2022

"Em dado do momento ele falou assim: 'Ou então eu voto em você, você vota em mim e a gente deixa contar os pontos depois'. Dando a entender que a Jade salvaria ele. Claro que foi uma questão de interpretação. [...] Isso me fez sentir um pouco coagida, de certa forma", disse a sister.

Em seguida, Arthur negou se defendeu e repetiu todo o diálogo que teve com Jessilane. Como eles estavam demorando na discussão, o apresentador Tadeu Schmidt precisou interferir. "Agora já deu. Jessi, com licença, Arthur, com licença. Já passamos do tempo que a gente deveria dar pra essa rodada", concluiu.