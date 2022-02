Naiara se irrita com Natália e alerta: 'Vou mandar pra p*** que pariu'

Jessi comentou sobre a colega de confinamento: "A Natália realmente é uma pessoa muito difícil, eu também tenho uns momentos que eu falo: 'Meu Deus o que eu vou fazer da minha vida em relação a nossa relação?'". Em seguida, a professora de biologia relembrou da discussão entre as sisters. "A maior parte do tempo eu fiquei calada, porque eu sinto que se eu falar alguma coisa vai ser pior e prefiro evitar discussões".

"Uma hora ou outra eu vou mandar ela pra p*** que pariu. Amo muito ela, mas não sou obrigada... As coisas que eu engulo que ela fala pra mim, eu não engulo de ninguém lá fora. (...) Não é abandonar, mas tem hora que cansa. Todo dia ter que ouvir 'amiga, me desculpa eu tô errada'. Errar é uma coisa, mas todo dia pedir perdão pela mesma coisa? Eu estou engolindo a Natália por respeito", desabafou Naiara.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.