Arthur comenta aproximação de Eslovênia e Comadres: 'ficou estranho'

Arthur Aguiar continua: "A questão não era a aproximação. A questão que elas foram do zero para o 100 em um dia. Pareciam que eram melhores amigas desde sempre".

"Exato. Não só isso...Eu falei para ela: 'vocês eram muito fechados entre vocês, as meninas passaram o programa inteiro, elas passaram 60 dias tentando se conectar com vocês'... As meninas passaram 60 dias tentando se conectar àquele grupo porque era o maior grupo da casa de meninas. E as três meninas queriam se aproximar daquilo porque era natural...", continua Arthur Aguiar.

O papo entre os brothers do Quarto Grunge sobre Eslovênia segue na varanda da casa do BBB 22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.