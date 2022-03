Natália chora ao falar de briga com Lina: 'não queria magoar elas'

Natália chorou ao conversar com Eliezer sobre sua briga com Lina no BBB 22.

"Agora não é com elas. Não tem nada a ver com elas. É comigo mesmo. Estou triste comigo porque não queria magoar elas. Não queria essas situações, não queria isso. As últimas pessoas com quem eu queria ter problema aqui dentro são elas", disse a sister.

"Me magoa ser tão agressiva ao falar.", desabafou aos prantos.

"É a minha forma de me defender. Eu sinto que sempre defendo todo mundo, aí quando é alguém para me defender não tem. Eu tenho que fazer isso por mim e os meios que estou achando para isso não estão me agradando", continuou.

Em seguida, Eliezer deu sua opinião sobre o ocorrido: "De toda situação, essa é a mais perigosa. Em relação ao que você está sentindo. Porque se sua maneira de defesa ofende o outro, isso não é mais defesa. É ataque."

"Entendo plenamente isso. Por isso estou tão triste", justificou Natália.