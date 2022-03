Jessi desabafa sobre amizade com Natália: 'É o que mais me amedronta'

Na cama, Jessi voltou a falar com Lina sobre sua amizade com Natália após desavenças entre as sisters. Ela revelou ter medo que as discussões a prejudiquem com o público do BBB22.

No entanto, a Lina discordou. "Quando eu vejo você batendo de frente, eu não acho que você está fazendo errado. Não sinto que você esteja fazendo errado. Eu sinto que tudo o que você traz faz sentido. Então não consigo visualizar tudo isso que está acontecendo de uma forma que seja negativa para você. Não consigo mesmo".

"Sinceramente espero que o que vc esta falando seja real. Porque eu não consigo sentir isso. É o que mais me amedronta em relação a minha trajetória aqui dentro", desabafou Jessi.