Arthur brinca ao chamar Jessi de fofoqueira: 'jeito meigo dela de ser'

Na área externa da casa do BBB22, os brothers brincam com Scooby sobre não segurar as histórias. Em seguida, Arthur relembrou de Jessi e brincou com a fama da sister de fofoqueira.

"Cara, quem me conhece sabe o jeito que eu sou emocionado com a vida. Falo tudo", contou Scooby. "Emocionado? Novo sinônimo de língua solta", riu DG. "É igual a Jessi. Ela não é fofoqueira, não, é o jeito meigo dela de ser", brincou Arthur. "Eu não sou fofoqueiro. Eu gosto de me manter bem informado", afirmou Gustavo.

"A Jessi não se aguenta", concordou Gustavo. "Ela não se aguenta mesmo", gargalhou DG.

Arthur seguiu dizendo que sonha em ver Jessi ter que guardar algum segredo após atender o Big Fone. "Eu queria muito que tivesse uma dinâmica com ela do Big Fone tocar para ela atender e falarem: 'não pode falar até domingo'. Meu sonho tocar na quarta-feira e ela só poder falar no domingo. Imagina? Ela vai passar mal: 'não estou conseguindo, gente?'", gargalhou.