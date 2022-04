Festa no BBB22 terá show de Ludmilla neste sábado

Dona de hits que fizeram sucesso na casa mais vigiada do Brasil, Ludmilla está de volta ao BBB para um show muito esperado pelos brothers e sisters desta edição do reality. A cantora se apresenta no reality neste sábado, 9/4, e, em um vídeo exclusivo para a #RedeBBB, promete muita animação e até música inédita. Assista acima!

