Viih Tube e Gil criticam Juliette: 'ela está passando dos limites'

Aguardando o programa ao vivo na noite desta terça-feira (23), Gilberto e Viih Tube sentaram-se ao gramado e conversaram sobre… Juliette. O doutorando em Economia disse que ele e a pernambucana devem estar no próximo paredão, e comentou as atitudes recentes da sister, como a discussão que teve com Fiuk mais cedo sobre o bolo.

Se a Juliette voltar de um paredão e esse povo ir chorar pedir desculpa lamber ela, EU NÃO VOU ACREDITAR!!! #bbb21 pic.twitter.com/EItwZ3kfeI — agora vai (@AmigaCuida) March 24, 2021

"Ela tem que parar de falar...", disse ele, afirmando que ela vem repetindo frases dizendo que é alvo da casa e expressões como "efeito manada". Gil acredita que o povo vai acabar se irritando com ela. "Depois, fica parecendo o quê? Que o povo não pode ser votar, ninguém é alvo fácil...Ela já brigou ontem de novo, não segura o facho. Acho que ela tem que se segurar..."

“A Juliette não segura o facho, ela tá pior do que eu. Juliette, por exemplo, ontem a gente tava no quarto do líder e de novo ela tocou no assunto da prova do líder. Tava eu ela e Pocah”, disse.

"Ou ela vira líder ou ela vai para o paredão, ou ela atende o big fone, infelizmente Juliette, eu vou dar o conselho pela última vez é: Juliette cuidado, eu falo muito também, mas cuidado". afirmou.

Viih Tube, mais uma vez, disse que “dói” a ela ter que deixar claro para Juliette que Thaís é sua prioridade no jogo. Desde a semana passada, a sister vem batendo nessa tecla.

A sister criticou a ‘amiga’: "Se for comparar com outras edições, ela está passando dos limites."

Viih também disse que já tem vários brothers que votam em Juliette, inclusive Gil, mas o colega negou que votaria na pernambucana.

Antes, Juliette e Fiuk discutiram por conta de um bolo de chocolate feito pelo brother. Após Juliette comer uma fatia, Fiuk saiu dizendo para outras sisters que ela comeu “toda a cobertura”. Juliette começou levando na brincadeira. Quando Pocah perguntou a Fiuk se não tinha mais leite condensado para fazer mais cobertura, ele afirmou que não. Juliette foi até a cozinha e viu que tinha duas latas do produto. A sister acabou chorando revoltada com a ‘perseguição’. Fiuk ainda terminou acusando Juliette de querer arrumar briga.