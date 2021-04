Viih Tube corre para abraçar Caio e vira chacota: 'Bastiana'

Caio venceu a prova do líder, na noite desta quinta-feira (08) no BBB21, mas o que chamou a atenção dos internautas foi o momento em que Viih Tube, mesmo estando com o pé machucado, correu para abraçar o brother e comemorou com ele a vitória na competição.

No Twitter, a youtuber ficou entre os assuntos mais comentados e acabou virando meme, pois de acordo com os internautas, ela se aproxima de todos que ganham certas vantagens no jogo.

Viih Tube foi a primeira a parabenizar Caio pela prova. Seu jogo de cintura para se livrar do paredão surpreende o público. Desde que começou no reality, a youtuber ainda não foi indicada à berlinda.