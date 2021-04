Caio é o novo líder e Fiuk é indicado ao paredão; entenda

A disputa pela 10ª liderança no BBB21 contou com a habilidade dos brothers, nesta quinta-feira (08). Com duelos, os participantes tinham que obter o máximo de pontos.

Caio e Arthur foram os finalistas na prova do líder e escolheram Camilla e Fiuk para a 'Final do Mal'. Fiuk levou a pior e foi o primeiro emparedado da semana. Já no último duelo, Caio superou Arthur e conquistou a segunda liderança no reality.

O paredão da semana será formado for Fiuk, o indicado do Líder e os dois mais votados pela casa. A prova bate e volta vai definir o paredão triplo.