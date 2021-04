Vídeo: Pocah reclama de sujeira no banheiro: 'sentei no pent*lho'

Pocah perdeu a paciência com a falta de higiene dos brothers, durante a madrugada deste domingo (11), no BBB21. Ela interrompeu a conversa de Arthur com Gilberto, Thaís, Juliette e João Luiz para reclamar que encontrou pentelho no vaso do banheiro.

"Tô put*, mano. Deixaram cheio de pentelho no vaso do colorido. Não sou obrigada a sentar no pentelho de ninguém. Eu já tinha ido no banheiro e a Camilla me falou para ter cuidado e quando vi tava cheio de pentelho. Tinha tomado banho e tive que tomar outro de novo. Que sacanagem. O chão cheio de pentelho. O mínimo é limpar a por** do pentelho que deixou cair".

Arthur riu e a sister ficou mais irritada ainda. "Que sacanagem. Va* se fod**, Arthur", disparou.

"Desculpa, eu não tô rindo de você falando de pentelho. É você brava de samambaia. Também acho que é errado. Mas eu concordo plenamente. É falta de respeito com o próximo", confessou o brother.

Pocah reforçou que não viu graça. "Mano, sério, eu tô muito p*ta. Eu sentei na p*rra do pentelho", gritou.