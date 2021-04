Fiuk revela paixão por 'Maria do Bairro' e Thalia manda recado; veja

“Adorei ouvir isso no Big Brother Brasil. Fiuk que fofo o que você disse! Sério que eu fui sua crush? Juliette, adorei seu rosto. Devíamos fazer uma festa no Zoom e cantar e dançar essas músicas”, escreveu ela na publicação.

Em seguida, Fiuk confessou que Thalía foi sua crush na infância. “Ah, então eu vou falar, ‘Maria do Bairro’…eu vi que eu era criança e que não ia rolar. Chorei horrores”. Juliette o interrompeu e afirmou que era parecida com a atriz. “Ah, sou eu. Já me disseram. Olha a minha cara e vê se não sou a cara de Thalía?”.

Os brothers se reuniram na noite deste sábado (10) na cozinha da xepa e conversaram sobre paixões platônicas por famosos. Camilla de Lucas contou que era apaixonada pelos cantores do One Direction e Arthur disse que morria de amores por Roberta de Rebelde, interpretada por Dulce María.

