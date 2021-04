Juliette e Thaís se estranham em conversa e brothers pedem: 'não briguem'

Na área externa na madrugada deste domingo (11) com mais brothers, Juliette e Thaís se estranharam mais uma vez durante uma conversa sobre o Big Fone. João Luiz foi citado como um dos primeiros a atender o big fone. Nesse momento, Pocah percebeu que Juliette e Thais estavam discutindo enquanto os outros brothers conversavam, e perguntou o que estava acontecendo.

A Thaís bravinha porque a Juliette lembrou quando a Thaís atendeu o big fone e colocou ela no paredão, falando que falar disso agora e desnecessário. DESNECESSÁRIA E VOCÊ THAÍS #BBB21 / BBB 1 / Juliette e Thaís / pentelho / pocah/ Juliette e Arthur pic.twitter.com/AtMmbEl96k — JÃO (@jaoComenta_) April 11, 2021

Juliette afirmou que Thais se irritou com ela. “Oxi, besteira. Eu lembrando as coisas do Big Fone, aí Thaís não gosta que lembre que ela precisou me botar. Eu sei que ela não botou porque quis. Já sei que foi sem querer.”, disse.

Thaís se incomodou com Juliette trazendo de volta a história e justificando com algo diferente do que ela falou na época. “Não é isso, Juliette. Não foi. Eu estou sem paciência. O motivo de falar. A gente acabou de falar e não teve nada a ver isso.”.

"Já passou, gente. Calma", pediu João Luiz. “Não precisa brigar”, disse Pocah.

A paraibana disse: "Cara, a gente tá relembrando o big fone e dizendo que toca na hora planejada. Foi isso. Só isso. Qual problema?".

"Não foi isso, não!", discordou Thaís.

A dentista ficou com o semblante fechado para Juliette e não falou mais nada.