Após tentar manipular Caio, Viih Tube se desespera: com Thaís: 'me dói'

Thaís agradeceu a dedicação de viih e disse que depois quer falar sobre alguns assuntos que estão lhe incomodando, “Ando vendo algumas coisas e eu tô me sentindo mal, sabe. Não dá pra falar agora.”, afirmou a dentista, que mais cedo quase discutiu com Juliette.

Viih Tube caiu no choro após não conseguir manipular o líder da semana, Caio Afiune, a não votar em Thais. No momento em que os demais brothers comemoravam a chegada de bebidas enviadas pela produção do programa na madrugada deste domingo (11), a youtuber correu para o banheiro ao lado da amiga e desabou.

