Vídeo: Juliette é ignorada e manda indireta no jogo da discórdia do BBB21

O jogo da discórdia desta segunda-feira (08) mostraram as mudanças no confinamento do BBB21. Durante a dinâmica, os participantes indicavam a "maior ameaça e maior aliado" e "maior decepção e maior saudade" no reality.

Juliette foi a última a falar e não foi escolhida pelos outros brothers em nenhuma das categorias, nem mesmo por seus amigos de confinamento, Gil, Sarah e Viih Tube.

A advogada escolheu Arthur como maior ameaça e ao apontar Viih como maior aliada, a sister mandou uma indireta à amiga. "Não é pela maioria, sempre defendi o caráter e a postura de Arthur em todas as situações em que pude, mas vi que essa vulnerabilidade que ele me provocou foi quando me machucou. Eu confiei muito, apostei nele em muitas coisas e ele é uma ameaça aqui. Ele voltou e me coloca em situações onde eu pareço estar errada", disse a sister, ao atribuir a opção a Arthur.

"Acredito que tenho alguns aliados, mas ainda acho que minha aliada é Viih porque me traz muita força e ao mesmo tempo só reforça o lugar que sempre estive em minha vida", disse Juliette. "Meu lugar nunca foi de muito carinho ou muito acolhimento, meu lugar sempre foi de força. Eu nunca quis o primeiro lugar em nada. Sempre quis o meu lugar e aprendi a dividir tudo, inclusive amor e amizade. Aliado é quem quer me ver bem, que quer caminhar junto, não importa se estou em primeiro ou segundo ou em qualquer lugar. Então ela continua sendo minha aliada como outras aqui", finalizou.