Carla desabafa com João sobre paredão: 'Acho que eu saio'

Emparedados, Carla e João conversaram durante a madrugada desta terça-feira (09).

"Se eu tiver que sair amanhã eu vou sair tranquilo porque não me arrependo. Se eu tivesse algo que me assombrava, eu ficaria mais nervoso. Mas por enquanto eu tô de boa", avaliou João.

O brother revelou à atriz que teve uma conversa com Arthur e em seguida, a sister relatou estar preocupada com Camilla por ter dois amigos se enfrentando no paredão. Ela então, desabafou e disse acreditar que João não será eliminado.

"De verdade, acho que em relação a você, tá muito tranquilo. Você não teve nenhuma questão aqui. De verdade, acho que eu saio", disse a sister.

"Tá sentindo isso?", questionou João. "Não sei como as pessoas estão vendo de fora isso", disse Carla Diaz em referência as desavenças que teve dentro do confinamento.