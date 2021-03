Tiago Leifert mostra Quarto Secreto e esclarece sobre brothers desconfiando

Nas semanas anteriores, Sarah, Caio e Gilberto já estavam desconfiados da dinâmica após Caio alegar que ouviu barulhos no andar de cima. Mas a situação piorou quando Projota afirmou no programa ter ouvido barulhos de obra.

“Pessoal, o quarto já tá pronto há muitos dias. E fica tão longe, mas tão longe da casa, que se usassem uma britadeira eles (os brothers) não iriam ouvir. Então relaxa, eles acham que todo paredão é falso desde o ano passado, desde o Pyong Lee eles [do BBB 20] eles acham que é falso. Então relaxa, não é isso que determina, é o resultado. E não tem nenhuma obra no quarto sendo feita, é loooonge pra caramba, e tá pronto há dias”, afirmou.

Nesta terça-feira (9) o público terá o resultado do aguardado Paredão Falso do BBB21, com Carla Diaz, Arthur, Caio e João Luiz na disputa. Tiago Leifert mostrou, em primeira mão em suas redes sociais, o cômodo onde o escolhido ficará confinado assistindo aos demais, que acharão que ele ou ela foi eliminado.

