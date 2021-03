Thaís pede permissão para dar selinho em Fiuk; veja vídeo

Pouco depois, Thaís se aproximou de Fiuk e segurou o rosto do cantor. "Anda logo, Thaís!", gritou Sarah. Thaís, então, pediu permissão para beijar o cantor e ele acenou positivamente com a cabeça. Os dois, então, deram um selinho. "Demora, amiga" comentou Gilberto. "Thaís demora muito", finalizou.

Durante a festa do líder Gil no "BBB 21" (TV Globo), Fiuk e Thaís deram um selinho. O beijo aconteceu depois de Gil e Sarah chamarem Thaís e Fiuk para um beijo quádruplo. Fiuk hesitou e Pocah incentivou. "Vai você, bonitona! Eu já beijei o Gil e a Sarah. Vai você, que tá botando pilha", respondeu Fiuk.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.