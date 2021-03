Produção encerra festa e brothers se assustam com medo da Covid-19

"Pelo amor de Deus, falem alguma coisa", pediu Juliette para os produtores. "Ô voz, dá uma luz", suplicou Thaís. Fiuk comentou: "Estranho o Tiago falar da pandemia e acontecer logo isso agora". "Quero saber do mundo externo", disse Pocah, angustiada, citando as pessoas importantes que tem fora da casa.

A festa 'Rainbow' de Gil foi encerrada na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 05h, pela produção do BBB21. Os participantes estranharam e pediram explicações. Sem respostas, a voz da produção apenas pediu para que eles fossem dormir no quarto do líder e que levassem todas as malas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.