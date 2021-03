Com coreografia de Britney Spears, festa do Gil anima noite no BBB21; veja

A festa de Gil, líder da semana, animou a noite desta quarta-feira (24) no BBB21. Com direito a perucas, cenário colorido e muito glitter, o brother entrou na festa fazendo uma performance de uma das canções do musical "O Fantasma da Ópera".

Em seguida, Gil encenou Britney Spears e deu um show ao som de "Oops!...I did it again" com direito a coreografia. A influencer Camilla de Lucas se emocionou com a apresentação do amigo.

A festa 'Rainbow' ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

o Gil de Britney kkkkkkk



CACHORRADA DO GIL#FestadoGil pic.twitter.com/RyvtVzMico — (@helenatheghost) March 25, 2021