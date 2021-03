Sarah confronta Viih Tube, sister rebate e empolga internautas: ‘jantou’

Viih Tube ganhou alguns pontos na noite desta terça-feira (16) com alguns internautas depois de rebater Sarah. . A sister procurou a youtuber para falar sobre a relação das duas, que ficou mal explicada desde o Paredão Falso, em que ficou desconfiada da mudança repentina de opinião de Viih Tube sobre Carla Diaz.

Vihtube jantou a Sarah !



Sarah : achei estranho vc virar a chave



Vih: eu caguei para o que vcs acharam !!!!



Não acredito!!!#BBB21 / ALFINETEI NÃO MENTIU / CHOQUEI / CARLA NÃO TEM CULPA / VAI CHORAR / Ju e Gil / Juliette e Viih pic.twitter.com/e4g0zPEwbB — Edinusa (@Edinusa_) March 17, 2021

Sarah disse que Carla é “chatinha” e rebateu Viih: "Não acredito que ela seja a favorita do programa. Mas vou dizer uma coisa: fiquei muito chateada com o que você falou ontem [no Jogo da Discórdia]. A gente julgou ela, isso é fato. Olhando de fora, parece que você virou uma chavinha. Ficou amando ela enquanto na semana passada estava desconfiando dela.”.

A sister também afirmou que não está ligando para a opinião de Sarah e Gil, e percebeu que o discurso do brother no jogo da discórdia foi para ela: "Eu c*guei pro que vocês acharam, eu juro, do fundo do meu coração. Eu me importei com o que ELA achava. O que eu precisava é que ela me sentisse, e ela sabe, ela entendeu e ponto. Não sei se vocês esperavam que por nós termos tido a mesma opinião, todo mundo ia ter a mesma reação, e não. Foi diferente".

Viih afirmou: : "Não foi uma virada de chave, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir meu erro. Eu to percebendo que você tá estranha, não me surpreende. Eu realmente achava que ela tava fazendo média, mas é o jeito dela de levar as coisas".

Sarah insistiu: "Minha opinião sobre ela não mudou. Eu continuo desconfiando de várias coisas. Não desconfio mais da personalidade, mas ainda acho que muita coisa está mal explicada...".

"Você não tinha uma relação com ela como eu tinha. Eu fui ingrata", disse Viih.