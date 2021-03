Projota entra para ranking de rejeição e é eliminado com 91,89% do BBB21

O rapper Projota entrou para o top 5 dos mais rejeitados do Big Brother Brasil ao ser eliminado, nesta terça-feira (16), com 91,89% dos votos do público. Ele enfrentou Thais e Pocah na berlinda.

No discurso, o apresentador Tiago Leifert comentou sobre a falta de atitude e de percepção dentro do confinamento. "No Big Brother o tempo trabalha contra vocês, quanto mais tempo passa e você não olha pro problema, você só vai descobrir quando for conversar com a Ana Maria Braga. O público não esquece algumas coisas, o eliminado de hoje é o Projota".

O brother foi indicado pelo líder Fiuk no sétimo paredão do reality.

Confira o ranking dos eliminados do BBB com maior rejeição em paredão triplo:

1º Karol Conká BBB 21: 99,17%

2º Nego Di BBB 21: 98,76%

3º Patrícia BBB 18: 94,26%

4º Nayara BBB 18: 92,69%

5º Projota BBB 21: 91,89%