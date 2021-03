BBB21: Caio e Rodolffo cogitam que estão sendo manipulados por Sarah e Gil

As alianças estão bem confusas no BBB21. Depois de descobrir que Gilberto fez uma fofoca distorcendo fatos sobre uma discussão que ela teve com Lumena, Juliette foi conversar com Caio e Rodolffo na noite desta terça-feira (16).

A sister disse que está sabendo da fofoca que Gilberto espalhou nos últimos dias e Caio confirmou: “Foi semana passada”. "O bicho trouxe esse assunto, pô. Pra querer dizer que eu fui má. E não foi só pra vocês não, foi pra pessoas que nem sabiam, ou que estavam contra mim antes e que hoje em dia gostam de mim", disse a sister, indignada.

Juliette, então, contou a sua versão da história, explicando que não falou as coisas que Gilberto anda espalhando, e Caio afirmou em seguida que Gil parece ter contado isso de má fé: “Nossa, a Ju tá sendo coração muito aberto, eu me sinto na obrigação de ser com ela, Bastião. Não foi assim que chegou pra nós (...) Pela forma que chegou até mim e depois de ouvir você, foi por maldade (...) Se tivessem pontuado, ou contado da forma como você contou agora, era diferente, mas foi dito que foi intencional”.

Caio: ”Eles dois (Sarah e Gil) só trouxeram isso a tona na semana que ela(Juliette) afastou deles. pic.twitter.com/PqXbR7SY9r — Nara (@_naratb) March 16, 2021

Depois da conversa com Juliette, a dupla dos ‘Bastião’ admitiu que está desconfiada com Gilberto e Sarah. Rodolffo reforçou a situação com Gil: "Única pessoa aqui no programa que eu entrei no raio-x e pedi voto pra que saísse foi ele [Gilberto]. Por conta de rolê comigo e com outras pessoas".

O sertanejo disse que quando Gil voltou do paredão, tentou dar uma nova chance ao colega. . "Só que é estranho demais se dar conta, observar algumas atitudes e enxergar esse turbilhão de coisas de novo". "Eu senti verdade na Ju agora, eu senti verdade nela.”, avaliou Caio, que costumava criticar a sister para Gil e Sarah.

“É cara, eu senti uma verdade na Ju. Não sei se é porque eu já tava meio assim com o Gilberto e com a Sarah. Agora esse negócio foi muito tenso, porque você falar que a pessoa falou que a pessoa ia lá fazer um trem..,”, disse Rodolffo.

Eles comentaram que Sarah e Gil reclamaram de Juliette quando eles estavam no quarto do líder com Rodolffo na semana passada, e Caio desconfiou que a dupla tenha feito a cabeça dos dois para ficarem contra Juliette. “Os dois só trouxeram isso a tona na semana que ela afastou deles. Será que não foi pra afastar nós também? Com medo de a gente ficar do lado dela?”.

"Porque eles tentaram queimar ela de todo o jeito. Contaram essa história, contaram que tavam vendo ela indo atrás só por causa de seguidor e não sei o que... Se foi isso aí mesmo é feio demais", disse Caio, enquanto Rodolffo concordava. “Se eu já tava com um pé atrás agora eu tô com os dois e até o pé manco. (...) Eu tô percebendo que toda a vez que eu converso com eles eu fico com raiva de alguém”.

O papo continuou, os dois comentaram que Sarah e Gil ficaram com medo depois de Carla Diaz voltar do paredão e contar tudo o que ouviu para Juliette, Rodolffo disse: “Vou te falar um negócio, o defeituoso ali é o Gil, por isso saio de perto”.