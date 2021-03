Pocah ganha carro no jogo da discórdia no BBB21

A dinâmica valeu um carro 0 KM e os participantes se posicionaram em uma roda de plataformas com atributos e tinham que tirar uma plaquinha de um baú com adjetivos, e dar para os colegas de confinamento. Além disso, trocavam brothers de lugar das plataformas. Quem terminasse a última rodada nos atributos "conectividade" e "design robusto", ia para a última fase, que era a da disputa do carro.

