Vídeo: Juliette cai no choro após discussão com Fiuk: 'não aguento mais'

"Já to sem paciência, gente. Eu não aguento mais. Toda hora, véi, uma merda dessa. Quer mais? Tem mais. Não aguento mais, eu to sem saco, cara, de novo. Pelo amor de Deus", chorou Juliette.

"Do jeito que ela falou, parecia que ela tinha comido tudo. Não acho. Ele falou que ela comeu todo o brigadeiro, que ela colocou todo em cima do brigadeiro", disse Pocah.

Juliette desabou no choro na madrugada desta terça-feira (23) depois que se desentendeu com Fiuk por causa de um bolo de chocolate. A advogada foi consolada por Viih Tube, Pocah, Camilla, Carla e Thaís e explicou que pediu para Fiuk fazer um bolo de chocolate e que, após comer um pedaço, o cantor reclamou que ela pegou toda a calda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.