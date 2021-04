Pocah e Juliette batem boca após formação do paredão; vídeo

pocah: vai fingir que n ta me escutando juliette? juliette: vou pocah: ah vai? juliette:vou PARECE DR DE CASAL COM 20 ANOS DE CASADAS KKKKKKKK pic.twitter.com/hkpU05bc8p

"Metade da casa está no paredão, existe uma líder e um anjo, você queria que eu fizesse o que? Votasse em uma pessoa que votou em mim?", argumenta Pocah. "Cara, na boa, eu estou muito magoada, se você quiser falar agora a gente vai se machucar", reforça Juliette. Pocah: "Tudo bem, você está magoada, mas não acho que é pra tanto não, você nem está no paredão".

A formação do paredão esquentou o clima, na noite deste domingo (18), no BBB21. Após a votação, Juliette descobriu que levou voto de Pocah, sua então, amiga, dentro do confinamento.

