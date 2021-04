Caio, Fiuk e Gil se enfrentam no paredão do BBB21

A influencer Camilla de Lucas ganhou o último anjo da edição e ficou autoimune. Já a líder Viih Tube teve o poder de indicar dois brothers e ela escolheu Gil e Fiuk. Em seguida, cada participante teve que votar em duas pessoas diferentes no confessionário. Dessa forma, Arthur recebeu 4 votos, no entanto, o voto de minerva ficou com Viih Tube.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.