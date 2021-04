Leifert fala de racismo com Rodolffo: 'de homem branco para homem branco'

O apresentador Tiago Leifert abriu o BBB 21 desta terça-feira (06) para falar sobre o assunto que tomou as redes sociais nos últimos dias depois que Rodolffo foi acusado pelos internautas de racismo.

O sertanejo comparou o cabelo de João com a peruca do 'monstro' de um homem das cavernas. E ontem, durante o jogo da discórdia, o cantor voltou a afirmar seu posicionamento. Antes de anunciar o eliminado do 10º paredão do BBB21, Leifert conversou com os brothers sobre o assunto que voltou a virar pauta do programa após o desabafo de João, ontem, na dinâmica.

"O João trouxe para casa toda um assunto que vai além do Big Brother, vai além do jogo", disse o apresentador. "Hoje eu vou desligar o modo apresentador um pouco. Dar uma pausa no jogo e falar como fã de vocês. [...] A pessoa que vai ter a honra, o orgulho de falar que fez essa temporada com vocês. Eu queria falar com meu amigo Rodolffo. Bastião, aquele assunto do João foi um assunto que tava muito restrito ao João, a Camilla e ao Gil. O João nem chegou a falar com o Gil direito. [...] Vendo o que aconteceu ontem no jogo e vendo a forma como você se defendeu na hora, me preocupou e é por isso que eu tô aqui pra conversar com você de homem branco pra homem branco".

A influencer Camilla de Lucas ficou bastante nervosa com o discurso do apresentador e começou a chorar. Leifert continuou:

"Eu vi sua defesa, Bastião e quando eu era mais novo no colégio, brincavam com meu cabelo. Meu cabelo também não é liso. As outras crianças lixavam o dedo brincando que era cabelo de lixa, mas isso nunca fez a menor diferença pra mim. Porque o meu cabelo pra mim é um negócio que tá espetado no meu crânio não faz a menor diferença na minha vida [...] Um cabelo black power que é o cabelo do João não é um penteado, é mais que um penteado, é um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os pretos americanos usaram como símbolo antirracista."